Der Graupelhagel, den die Wärmegewitter am Freitag mit sich führten, hat den Landwirten in Tschechien einen Schaden von über einer halben Milliarde Kronen (ca. 20 Millionen Euro) zugefügt. Das teilte der Direktor der Agrarversicherung, Marek Hrubý, gegenüber Medien mit. Seinen Worten zufolge seien die Felder in den nord- und ostböhmischen Regionen um Mladá Boleslav / Jungbunzlau, Jičín / Jitschin, Hradec Králové / Königgrätz und Pardubice von den Schäden am meisten betroffen. Die mehr als drei Zentimeter großen Graupen und die sintflutartigen Regenfälle haben hierzulande am Freitag über 60.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verwüstet. Am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden Getreide, Raps, Mais und Zuckerrüben.