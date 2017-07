Der Gitarrist der bekannten tschechischen Rockband Žlutý pes, Zdeněk Juračka, ist tot. Der Musiker sei im Alter von 70 Jahren gestorben, wie der Sohn eines Bandkollegen gegenüber dem Tschechischen Rundfunk bestätigte. 1988 ist Juračka zur Rockband Žlutý pes gestoßen, nach der Wende spielte er aber auch in den Bands Heval mit Jana Kratochvílová oder George and the Beatovens an der Seite von Petr Novák.