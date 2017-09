Gewerkschafter aus ganz Tschechien tagen in Prag

Etwa 1500 Gewerkschafter aus ganz Tschechien treffen sich am Donnerstag zu einer Konferenz in Prag. Sie wollen ihre Kräfte vor den Verhandlungen über die Erhöhung der Löhne in Firmen mobilisieren. Der Gewerkschaftsverband gibt nach der Tagung eine Empfehlung zu den Lohnverhandlungen heraus.

Die Teilnehmer werden auf der Konferenz außerdem Wahlprogramme für die im Oktober anstehenden Abgeordnetenwahlen und Versprechen der Parteien bezüglich der Arbeitnehmer erörtern. Vertreter der Gewerkschaftszentralen aus Deutschland, Österreich und der Slowakei werden als Gäste erwartet.