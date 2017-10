Gewerkschaften bereiten Forderungen an neue Regierung vor

Die Gewerkschaften haben eien Liste von zehn Forderugnen an die künftige Regierung vorbereitet. Dies sagte der Vorsitzende des Dachverbands der Gewerkschaften, Josef Středula, am Sonntag ein einer Talkshow des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Fernsehens.

Unter anderem soll in der Amstzeit des neuen Kabinetts der Mindestlohn auf die Hälfte des Durchschnittlohns aufgestockt werden. Der Gewerkschaftsboss warnte in der Fernsehdebatte außerdem vor den Plänen mancher politischer Parteien, die Abgaben in Kranken- und Sozialversicherung zu senken.