Gewerkschaften beenden Streikbereitschaft

Die Gewerkschaften haben am Dienstag die Streikbereitschaft beendet, die sie am 6. September wegen Lohnerhöhungen ausgerufen haben. Nachdem das Regierungskabinett die geforderte Aufstockung der Lohntarife gebilligt hatte, ließen die Gewerkschaften am Montag verlauten, dass sie die Streikbereitschaft beenden werden. Dies teilte der Sprecher der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der staatlichen Institutionen, Pavel Bednář, am Dienstag mit.

Die Assoziation der Regionen und der Gemeindeverband kritisieren die Verordnung der Regierung, die inmitten des Jahres zu gelten beginnt. Sie rechnen in ihren Budgets mit keinen zusätzlichen Ausgaben. Darum verlangen sie, das System der Finanzierung zu ändern.