Die tschechische Getreideernte fällt in diesem Jahr geringer aus als 2016. Der Ertrag werde um 13,2 Prozent niedriger liegen, teilte das Statistikamt am Freitag in einer neuen Schätzung mit. Demnach dürften die Bauern hierzulande 6,7 Millionen Tonnen Getreide einfahren. 2016 hatte der Ertrag überdurchschnittlich hoch gelegen. Auch bei Raps und Mohn werden in diesem Jahr niedrigere Erträge erwartet. Bei Raps dürften es minus 11,8 Prozent sein, bei Mohn minus 7,7 Prozent.