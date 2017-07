Der Zustand der tschechischen Touristin, die am 14. Juli beim Angriff im ägyptischen Badeort Hurghada verletzt wurde, ist kritisch. Dies teilte das tschechische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Der Gesundheitszustand der Frau, die in einem Krankenhaus in Kairo liegt, habe sich in den letzten zwei Tagen verschlechtert, hieß es. Nach Kairo reiste inzwischen ein tschechisches Ärzteteam unter der Leitung des Chefs des Prager Rettungsdienstes, Petr Kolouch.