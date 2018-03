Gesundheitsministerium will Zusatzversicherungen für bessere Behandlung

Noch in dieser Legislaturperiode sollen die tschechischen Bürger die Möglichkeit erhalten, eine Zusatzversicherung für eine bessere Behandlung in Krankenhäusern abzuschließen. Das bestätigte der geschäftsführende Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am Sonntag. Es handle sich um eine einschneidende Veränderung im Gesundheitssystem, über die gesprochen werden müsste, sagte Vojtěch.

Bisher sind derartige Zusatzversicherungen in Tschechien nicht möglich. Grund dafür ist ein Urteil des Verfassungsgerichtes, wonach jedem Patienten in den Krankenhäusern die bestmögliche Behandlung garantiert werden muss.