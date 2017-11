Auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen musste am Samstag eine Maschine der russischen Gesellschaft Aeroflot notlanden. Der Pilot der Linie von Moskau nach Genf klagte im tschechischen Luftraum über plötzliche gesundheitliche Probleme und leitete eine Notlandung ein.

Am Boden wurde der Pilot schließlich von Rettungskräften in Empfang genommen. Die 123 Passagiere an Bord des russischen Airbus mussten in Prag auf einen Wechsel der Besatzung warten.