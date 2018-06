Gespräche zwischen Visegrád-Regierungschefs und Macron geplant

Vor dem EU-Gipfel am Wochenende wollen sich die Regierungschefs der vier Visegrád-Staaten mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen. Dies bestätigte Tschechiens Premier Andrej Babiš am Mittwoch, die Gespräche sollten am Donnerstag stattfinden. Man wolle Macrons unglückliche Aussagen zur Flüchtlingsfrage und einer möglichen EU-Erweiterung klären, so Babiš auf Twitter.

Die Visegrád Staaten, also Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei, hatten in der vergangenen Woche nicht an einem EU-Minigipfel zum Thema illegale Migration teilgenommen. Das Treffen wurde unter anderem von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel initiiert. Präsident Macron hatte dabei wiederholt finanzielle Konsequenzen für Staaten gefordert, die keine Migranten aufnehmen wollen. Die Aussage zielte unter anderem auf die Visegrád-Gruppe.