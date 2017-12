Gespräche über Programmerklärung des Minderheitskabinetts beginnen

Die ersten Gespräche über eine eventuelle Unterstützung für das Minderheitskabinett von Andrej Babiš (Ano-Partei) werden am Dienstagmorgen geführt. Die Unterhändler der Ano-Partei treffen zuerst mit den Vertretern der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) und danach mit den Christdemokraten zusammen. Mit den Sozialdemokraten, dem Bündnis Stan und den Kommunisten wollen die Ano-Unterhändler am Mittwoch sprechen. Am Donnerstag stehen Verhandlungen mit Okamuras SPD und mit den Piraten auf dem Programm. Für die konservative Partei Top 09 wurde bislang noch kein Termin festgelegt.

Die Programmerklärung soll am Montag von der Regierung gebilligt werden. Babiš will die Programmerklärung vor Weihnachten den Unterhändlern aller Parlamentsparteien vorlegen. Die Vertrauensfrage will das Kabinett im Abgeordnetenhaus am 10. Januar stellen. Bislang hat keine der Parteien der Regierung die Unterstützung versprochen.