Geschäftsführendes Kabinett wird über Haushaltsentwurf 2019 verhandeln

Die Minister des geschäftsführenden Kabinetts von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) werden am Mittwochabend erstmals über den Entwurf zum Staatshaushalt für das Jahr 2019 diskutieren. Der mittelfristigen Strategie zufolge rechnet das Finanzministerium im kommenden Jahr mit einem Defizit von 50 Milliarden Kronen (knapp zwei Milliarden Euro). Das entspricht der gleichen Summe wie in diesem Jahr. In den zurückliegenden Tagen haben Vertreter des Finanzministeriums indes wiederholt geäußert, dass die einzelnen Ressorts rund 130 Milliarden Kronen (etwas über fünf Milliarden Euro) mehr wünschen. In dem Fall würde das Defizit fast viermal so hoch wie in diesem Jahr.

Die Regierung muss den Haushaltsentwurf bis Ende September im Parlament vorlegen. Über die Regeln zum Haushalt wird indes schon im Juni verhandelt.