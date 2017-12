Gericht: Polizeieinsatz gegen Tibet-Fahnen illegal

Die Polizei hat zwei Männer nicht auffordern dürfen, beim Besuch von Chinas Staatspräsident Xi Jinping Tibet-Fahnen aus ihren Bürofenstern zu nehmen. Dies entschied rechtskräftig das Prager Stadtgericht am Dienstag. Zwar hätte die Polizei die Männer legitimieren dürfen, das tatsächliche Vorgehen der Beamten sei rechtlich jedoch nicht gedeckt gewesen, so das Gericht.

Präsident Xi Jinping besuchte Tschechien im März 2016. Am Rande der Visite kam es in Prag zu Ausschreitungen zwischen Unterstützern der Volksrepublik und den Befürwortern einer Unabhängigkeit Tibets sowie Kritikern der Menschenrechtslage in China.