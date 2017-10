Gericht kippt Fahrverbot für Uber in Brünn

Der alternative Taxidienst Uber hat wieder freie Fahrt in Brno / Brünn. Das Obergericht in Olomouc / Olmütz hat das von der Stadt verhängte Fahrverbot aufgehoben. Dies meldete der stellvertretende Brünner Oberbürgermeister Matěj Hollan am Dienstag. Dies heiße jedoch nicht, dass der Streit mit dem US-Unternehmen beigelegt sei, so Hollan.

Seit April hatte Brünn Uber untersagt, in der Stadt seine Dienste anzubieten, das Verbot war seitdem mehrmals vor Gericht. Uber ist in Tschechien stark umstritten, zuletzt protestierten Taxifahrer in Prag gegen das Unternehmen.