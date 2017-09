Gericht bestätigt Ansprüche der Familie Walderode

Das Gericht in Semily hat am Dienstag den Anspruch der Erbin der Familie Walderode auf mehrere Grundstücke und Immobilien in der Umgebung von Turnov, Liberec und Jablonec nad Nisou anerkannt. Um die Rückgabe des Familieneigentums bemüht sich Johanna Kammerlander, die Witwe von Karel Des Fours Walderode, schon 25 Jahre lang. Kammerlanders Anwalt Roman Heyduk war mit dem Urteil zufrieden.

Walderodes Eigentum wurde 1946 aufgrund der Beneš-Dekrete beschlagnahmt. 1947 wurde Walderode die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft wieder zurückgegeben. Er schaffte es jedoch nicht, das Eigentum zurück zu bekommen, weil er nach dem kommunistischen Putsch 1948 emigrierte und die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft wurde ihm wieder entzogen. 1992 gab ihm das Innenministerium die Staatsbürgerschaft wieder zurück.