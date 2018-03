General Pavel erhält US-Orden „Legion of Merit“

Der tschechische General Petr Pavel wurde am Samstag mit einer der höchsten militärischen Auszeichnung, dem „Legion of Merit“, geehrt. Grund dafür ist das langjährige Engagement Pavels in der Nato. Überreicht wurde ihm die Ehrung auf einem Stützpunkt der US-Armee in Arlington von Generalstabschef Joseph Dunford.

Der ehemalige tschechische Generalstabschef ist seit 2015 Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, des höchsten Organs des Militärbündnisses. Pavel ist dabei der erste ranghohe Militär in diesem Amt, der aus einem ehemaligen Ostblock-Staat kommt.