Rund 600 Feuerwehrleute aus Tschechien, Deutschland und Österreich erproben in einer dreitägigen Übung den Ernstfall. Im Böhmerwald soll ein sich schnell ausbreitender Waldbrand simuliert werden. Die Einheiten aus den drei Ländern wollen dabei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Koordination üben, die in einem solchen Fall nötig wäre. Die Übung, die in ihrem Ausmaß die erste ihrer Art ist, konzentriert sich dabei vor allem auf das Gebiet um das Skigebiet Hochficht in Österreich.