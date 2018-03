Gelände der Schweinemast in Lety wird dem Staat übergeben

Die Firma Agpi wird am 3. April das Grundstück, auf dem der Schweinemastbetrieb in Lety bei Písek stand, dem Staat übergeben. Bis 16. April bekommt die Firma, die Eigentümer der Schweinefarm war, vom Staat 80 Prozent der Kaufsumme. Diese betrug 450,8 Millionen Kronen (17,6 Millionen Euro). Dies teilte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Agpi, Jan Čech, am Donnerstag.

Am Ort, wo die Schweinemast stand, befand sich während des Zweiten Weltkriegs ein Roma-KZ. Das Museum für Roma-Kultur, dessen Vertreter am 3. April auch nach Lety kommen, wird eine Roma-Gedenkstätte in Lety errichten.