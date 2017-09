Gegner des Kommunismus ausgezeichnet

Elf Personen, die gegen das kommunistische Regime gekämpft haben, wurden am Dienstag in Prag ausgezeichnet. Von der ethischen Kommission für den dritten Widerstandskampf erhielten sie Anerkennungen. Sie wurden für ihre aktive Mitgliedschaft in Widerstandsgruppen, für die Hilfe den von den Kommunisten Verfolgten sowie für die Verbreitung von antikommunistischen Flugblättern geehrt.

Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten) erinnerte anlässlich der Verleihung der Auszeichnungen daran, dass diese Menschen mit ihrem Leben für die Freiheit gekämpft haben. „Jetzt ist es unsere Aufgabe, das große Geschenk der Freiheit zu verteidigen,“ merkte der Kulturminister an.