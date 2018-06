Gedenkveranstaltung erinnert an Opfer des Kommunismus

In Prag begann am Mittwoch eine traditionelle Reihe von Gedenkveranstaltungen, die an die Hinrichtung der Politikerin Milada Horáková und an weitere Opfer des kommunistischen Regimes erinnern. Die Serie trägt den Titel „Ich schreite erhobenen Hauptes“. Am 27. Juni wird bei einem Happening am Moldauufer in Prag beim Kerzenlicht der Opfer des totalitären Regimes gedacht. Am 27. Juni 1950 wurde die tschechoslowakische Politikerin, Journalistin und Widerstandskämpferin Milada Horáková hingerichtet.

Die Kampagne wurde von der Plattform „Bez komunistů.cz“ initiiert. Am Sonntag, dem 24. Juni, werden im Park auf der Prager Kampa-Insel die Namen der Opfer des kommunistischen Regimes verlesen. Zudem wird eine Diskussion zum Thema der Bewältigung der Vergangenheit veranstaltet.