Eine Gedenktafel für 2500 Tschechoslowaken, die während des Zweiten Weltkriegs bei der britischen Königlichen Luftwaffe (RAF) dienten, wurde am Montag in Klárov in Prag enthüllt. Die Gedenktafel ergänzte das Denkmal, das 2014 an diesem Ort installiert wurde.

An der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel nahmen Vertreter der Kriegsveteranen, die bei der britischen Luftwaffe kämpften, der Armee, der britischen Botschaft sowie tschechische Abgeordnete teil.