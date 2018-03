Gedenkmesse für Kardinal Vlk im Prager Veitsdom

Im Prager Veitsdom findet eine Gedenkmesse zu Ehren von Kardinal Miloslav Vlk statt, der vor einem Jahr verstorben ist. An der Messe nehmen zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland teil, der prominenteste Gast ist der brasilianische Kardinal Joao Braz de Aviz. Die Predigt wird der Prager Erzbischof, Kardinal Dominik Duka, halten.

Kardinal Miloslav Vlk verstarb am 18. März 2017 nach schwerer Krankheit. Sein Leichnam wurde eine Woche später in der erzbischöflichen Grabstätte des Veitsdoms beigesetzt. Vlk hat sich um die ökumenische Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in Tschechien außerordentlich verdient gemacht.