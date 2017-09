Gedenken: Vor 75 Jahren wurde Bischof Gorazd hingerichtet

In Prag wird am Montag an den orthodoxen Bischof Gorazd erinnert, der vor 75 Jahren für die Hilfe den Heydrich-Attentätern von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.

In der Krypta der orthodoxen Kirche des Heiligen Kyrill und Method in Prag fanden die Fallschirmspringer Schutz, die am 27. Mai 1942 das Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich verübt hatten. Der orthodoxe Bischof Gorazd, mit eigenem Namen Matěj Pavlík, wurde mit seinen drei Mitarbeitern am 3. September 1942 in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und einen Tag später hingerichtet.