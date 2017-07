Nach den gewaltsamen Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg ist auch ein Tscheche verhaftet worden. Dies berichteten übereinstimmend das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sowie tschechische Medien. Demnach soll der Mann an den „Welcome to Hell“-Protesten teilgenommen haben. Von den ursprünglichen über 200 verhafteten Personen sind noch rund 50 Menschen in Haft, der Großteil davon sind Ausländer. In der vergangenen Woche waren Proteste gegen den Gipfel der 20 größten Volkswirtschaften im norddeutschen Hamburg außer Kontrolle geraten und in gewaltsame Ausschreitungen umgeschlagen.