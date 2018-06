Fußball-WM: Wettbüros in Tschechien haben schon 50 Mio. Euro umgesetzt

Bei den Wetten zu den Ergebnissen der laufenden Fußball-WM in Russland haben die tschechischen Wettbüros bislang nahezu 1,2 Milliarden Kronen (fast 50 Millionen Euro) umgesetzt. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass der bisherige Rekord von 1,9 Milliarden Kronen, der bei der EM 2016 aufgestellt wurde, überboten wird.

Die zuletzt in Russland eingetretenen Favoritensiege haben den Tippern in die Karten gespielt, die ihre anfänglichen Verluste allmählich ausbügeln. Die größten Favoriten auf den WM-Titel sind hierzulande Spanien mit einer Quote von 5,8:1, Brasilien mit 6:1, Deutschland mit 7,5:1 und Belgien mit 8:1. Das geht aus den Daten der Wettbüros hervor, die sie der Nachrichtenagentur ČTK auf Anfrage übermittelt haben.