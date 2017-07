Die tschechische Junioren-Nationalmannschaft bis 19 Jahre hat bei der Fußball-Europameisterschaft ihrer Altersklasse am Samstag das Halbfinale erreicht. Gegen Gastgeber Georgien gewannen die Schützlinge von Trainer Jan Suchopárek ihr abschließendes Gruppenspiel in Tbilissi / Tiflis mit 2:0 und belegten damit hinter Portugal Platz zwei in der Gruppe A. In der Vorschlussrunde trifft das tschechische Team nun auf den Sieger der Gruppe B, der am Sonntag zwischen Deutschland, England und den Niederlanden ermittelt wird.