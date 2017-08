Tschechien gegen Zypern, so lauten die Begegnungen in der Play-off-Runde zu den europäischen Fußballwettbewerben. Meister Slavia Prag wird gegen Apoel Nikosia um den Einzug in Champions League kämpfen. Slavia beginnt dabei in Zypern. Diese Begegnung wird am 15. oder 16. August ausgetragen. Viktoria Pilsen bekommt es beim Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League mit dem AEK Larnaka zu tun. Das Hinspiel bestreiten die Westböhmen am 17. August zu Hause. Die Rückspiele finden jeweils eine Woche später statt.