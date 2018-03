Die tschechische Fußballnationalmannschaft unterlag am Freitag im ersten Spiel beim China Cup in Nanning de, Team Uruguays mit 0:2. Die Tore schossen in der ersten Halbzeit die Starstürmer Luis Suárez und Edinson Cavani.

Das tschechische Fußballteam trifft am Montag auf Nationalmannschaft Chinas, die am Donnerstag Wales mit 0:6 unterlag.