Die tschechische Fußballnationalmannschaft unterlag am Freitag in Prag in der WM-Qualifikation dem Team Deutschlands mit 1:2. Das deutsche Team ging in Führung durch Timo Werner. Das einzige Tor der Tschechen schoss Vladimír Darida (Hertha BSC) in 78. Minute. Mats Hummels erzielte in 88. Minute mit einem Kopfball die Führung der deutschen Mannschaft.