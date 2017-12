Fußball: Tschechien trifft beim China Cup auf Uruguay

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft wird im kommenden Jahr am China Cup teilnehmen, der Ende März in Nanjing ausgetragen wird. In ihrem ersten Spiel treten die Schützlinge von Trainer Karel Jarolím dabei am 23. März gegen WM-Teilnehmer Uruguay an. Je nach Spielausgang treffen die Tschechen drei Tage später entweder im Finale oder im Spiel um Platz 3 auf Wales oder Gastgeber China.

Gegen Uruguay haben die Tschechen in der Ära ihrer selbständigen Republik erst zweimal gespielt. 1997 verloren sie beim Fifa-Cup in Saudi Arabien das Gruppenspiel mit 1:2, revanchierten sich dann aber mit einem 1:0-Sieg in der Partie um Platz drei. Der China Cup wird 2018 zum zweiten Mal ausgetragen. Von den vier Teilnehmern hat sich lediglich Uruguay für die WM in Russland qualifiziert.