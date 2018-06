Fußball: Tschechien startet zu Hause gegen die Ukraine in Nationencup

Ihr Auftaktspiel im neu geschaffenen Nationencup werden die tschechischen Fußballer am 6. September in Uherské Hradiště / Ungarisch Hradisch gegen die Ukraine bestreiten. Das gab der tschechische Fußballverband (FAČR) am Montag bekannt. Damit gastiert die Nationalmannschaft seit neun Jahren erstmals wieder in der mährischen Kleinstadt. Am 9. September 2009 hat sie das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino mit 7:0 gewonnen.

Ihr zweites Heimspiel in der Gruppe B1 des Nationencups wird die tschechische Mannschaft am 19. November in Prag austragen. Der Gegner ist dann die benachbarte Slowakei.