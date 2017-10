Fußball: Tschechien bestreitet Testspiele gegen Island und Katar

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft bestreitet im November zwei Testspiele gegen Island und Katar. Beide Partien werden in Doha ausgetragen, der Hauptstadt des Gastgebers der WM 2022. Gegen WM-Teilnehmer Island tritt das tschechische Team am 8. November an, auf Katar trifft sie drei Tage später.

Nach Doha reist die tschechische Auswahl auf Einladung des katarischen Verbandes. „Die Katarer hatten großes Interesse an Duellen mit traditionellen Gegnern aus Europa. Wir sind sehr zufrieden, dass sich in relativ kurzer Zeit für uns die Möglichkeit ergeben hat, im November zwei Testspiele absolvieren zu können“, sagte der Generalsekretär des tschechischen Fußball-Verbandes (FAČR), Rudolf Řepka.