Die tschechische U-21-Fußballnationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation am Freitag in Karviná das favorisierte Team Kroatiens mit 2:1 besiegt. Tore für Tschechien schossen David Lischka und Filip Hašek, das einzige Tor Kroatiens schoss Duje Čaleta-Car.

Das Team von Vítězslav Lavička hat dank dem Sieg über Kroatien immer noch die Chance, an der EM teilzunehmen.