Fußball: Tscheche Kliment für WM-Quali-Spiel gegen Deutschland nominiert

Für das WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland hat der tschechische Fußball-Nationaltrainer Karel Jarolím erstmals Stürmer Jan Kliment in die Nationalmannschaft berufen. Der 23-Jährige steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag und ist bis Sommer 2018 an Bröndby IF aus Kopenhagen verliehen. „Er ist erfolgreich, wurde bei Bröndby zum Spieler des Monats gewählt und schießt Tore“, sagte Jarolím am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag. Das Qualifikationsspiel findet am 1. September in Prag statt. Jarolím nominierte bislang 17 weitere Spieler für sein Aufgebot, unter ihnen die Bundesliga-Profis Jiří Pavlenka und Theodor Gebre Selassie von Werder Bremen, Pavel Kadeřábek aus Hoffenheim und Vladimir Darida von Hertha BSC.