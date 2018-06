Fußball: Torwart Pavlenka bester Werder-Spieler der Saison

Der tschechische Torwart Jiří Pavlenka ist mit großem Vorsprung zum besten Fußballspieler der Saison beim Bundesligisten Werder Bremen gewählt worden. Der Sieg in der Fan-Umfrage freut ihn umso mehr, weil er bei seinem Wechsel an die Weser vor einem Jahr noch kein großes Vertrauen unter den Anhängern genoss. Obwohl der 26-Jährige nach seiner bisher besten Saison mittlerweile mehrere Angebote von anderen Clubs erhalten hat, wird er weiter für Bremen spielen. Er wolle seine Leistungen in der nächsten Saison bestätigen, nannte Pavlenka nur ein Motiv für sein Bleiben.

Pavlenka hat in der abgelaufenen Bundesliga-Saison seinen Kasten achtmal sauber gehalten. Er war der Hauptgarant für den Klassenerhalt der Werderaner. Die Fans des auf Platz 11 gelandeten Nordvereins haben in der Umfrage mit 88 Prozent ihrer Stimmen für den tschechischen Torhüter votiert.