Fußball: Sparta und Slavia trennen sich im Prager Traditionsderby 3:3

Im Spitzenspiel des 21. Spieltages der ersten tschechischen Fußball-Liga trennten sich Sparta Prag und Slavia Prag am Samstagabend 3:3 unentschieden. Im Derby der beiden Traditionsvereine wurde der Videobeweis gleich viermal zu Rate gezogen. In zwei Fällen wurde je ein Treffer von Sparta und Slavia wegen Abseits nicht anerkannt. In den beiden anderen Fällen wurden Strafstoß-Situationen neu bewertet. Zunächst wurde ein Foul an einem Sparta-Spieler als Elfmeter gepfiffen, dann aber durch den Videobeweis in einen Freistoß umgewandelt. Schließlich bekam Slavia in der Nachspielzeit noch einen Strafstoß zugesprochen nach einer Situation, die Schiedsrichter Pavel Královec zuvor anders gesehen hatte. Diesen Elfmeter verwandelte Slavia-Stürmer Milan Škoda zum 3:3-Endstand. Er krönte damit die Aufholjagd der Gäste, die zur Halbzeit noch 0:3 im Rückstand lagen.

Durch das Remis festigte Titelverteidiger Slavia Prag seinen zweiten Platz hinter Viktoria Pilsen, während Sparta vom fünften auf den sechsten Platz zurückfiel. Vor dem Rekordmeister liegt jetzt das Team aus Jablonec nad Nisou / Gablonz, das 4:0 in Jihlava / Iglau gewann. Tabellenführer Plzeň / Pilsen tritt erst am Sonntag an. Mit einem Sieg in Zlín können die Westböhmen ihren Vorsprung gegenüber Slavia auf neun Punkte ausbauen.