In der Fußball-Europa-League sind beide tschechischen Vertreter in der dritten Qualifikationsrunde gescheitert. Sparta Prag unterlag vor eigenem Publikum mit 0:1 gegen Roter Stern Belgrad und konnte damit in zwei Spielen keinen Treffer gegen die Serben erzielen. Der FK Mladá Boleslav verspielte eine 1:0-Führung und unterlag zum Schluss dem albanischen Klub Skënderbeu Korçë im Elfmeterschießen, nachdem die Mittelböhmen das Spiel 1:2 nach Verlängerung verloren hatten.