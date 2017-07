Zum Abschluss des 1. Spieltags der 25. Saison in der ersten tschechischen Fußball-Liga (HET-Liga) gab es am Sonntag die erste größere Überraschung: Rekordmeister und Titelanwärter Sparta Prag kam vor eigenem Publikum im Hauptstadt-Derby mit Bohemians 1905 nicht über ein 1:1 hinaus. Zwar verwandelte Sparta-Kapitän David Lafata bereits in der 16. Minute einen Strafstoß zum 1:0, doch kurz vor Spielende markierte Innenverteidiger Michal Šmíd den nicht unverdienten Ausgleich für die Gäste. Der Führungstreffer von Lafata war gleichzeitig das 200. Liga-Tor für den Stürmer und Torjäger. Aufsteiger Sigma Olomouc feierte gleich zum Auftakt einen Sieg: Mit einem 2:1-Sieg in Mladá Boleslav / Jungbunzlau fuhren die Mährer die ersten drei Punkte ein. Und Liberec besiegte Zlín mit 1:0.