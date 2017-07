In der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation muss Sparta Prag zum Sieger des Duells zwischen Ertis Pawlodar aus Kasachstan und Roter Stern Belgrad aus Serbien. Auf Mladá Boleslav / Jungbunzlau wartet wiederum bei einem eventuellen Weiterkommen entweder der kasachische Klub Qairat Almaty oder der albanische Verein Skënderbeu Korcë. Am Donnerstag gewann Mladá Boleslav in der zweiten Qualifikationsrunde bei den Shamrock Rovers in Irland mit 3:2. Das Rückspiel in Mittelböhmen findet am 20. Juli statt. Die dritte Runde wird am 27. Juli und 3. August ausgetragen.