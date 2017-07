In der Qualifikation zur Fußball-Champions-League treffen die beiden tschechischen Vereine auf Gegner aus Ost- und Südosteuropa. Meister Slavia Prag tritt in der dritten Vorrunde gegen den Sieger des Duells zwischen Bate Borisow aus Weißrussland und Alashkert Jerewan aus Armenien an. Vizemeister Viktoria Pilsen bekommt es mit FCSB Bukarest zu tun, dem früheren Steaua Bukarest. Die Hinspiele werden am 25. oder 26. Juli ausgetragen, die Rückspiele am 1. oder 2. August. Slavia startet zu Hause, Pilsen muss zunächst nach Rumänien reisen.