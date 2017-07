Der tschechische Fußballmeister Slavia Prag trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation auf das Team von Bate Borissow. Die Weißrussen setzten sich am Dienstag gegen Alashkert Jerewan durch. Slavia bestreitet das erste Spiel der Paarung am kommenden Dienstagabend vor eigenem Publikum. Das Rückspiel findet eine Woche darauf wahrscheinlich am Mittwoch statt.