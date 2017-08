Der Fußballverein Slavia Prag wird gegen Apoel Nikosia um den Einzug in Champions League kämpfen. Das ergab das Los für die Play-off-Runde am Freitag im schweizerischen Nyon. Slavia wird dabei im Hinspiel nach Zypern reisen. Diese Begegnung findet am 15. oder 16. August statt. Das Rückspiel in Prag bestreiten beide Vereine dann eine Woche später.