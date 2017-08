Der tschechische Fußballmeister SK Slavia Prag hat das Hinspiel der Playoffs in der Qualifikation zur Champions League verloren. Die Prager unterlagen am Dienstagabend beim zypriotischen Titelträger Apoel Nikosia mit 0:2. Die beiden Tore für die Gastgeber fielen bereits in den ersten zehn Minuten. Das Rückspiel wird am kommenden Mittwoch in der tschechischen Hauptstadt ausgetragen.