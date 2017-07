Der tschechische Fußballmeister Slavia Prag hat in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League am Dienstag zu Hause den weißrussischen Titelträger Bate Borissow mit 1:0 besiegt. Das goldene Tor schoss Stürmer Milan Škoda per Elfmeter. Viktoria Pilsen startete ebenfalls in die Champions-League-Qualifikation. Die Westböhmen trennten sich am Dienstag vom gastgebenden FCS Bukarest 2:2-unentschieden. Die Tore für Pilsen erzielten Michal Krmenčík und Jan Kopic. Die Rückspiele beider Teams finden am kommenden Mittwoch statt.