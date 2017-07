Slavia Prag hat in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League am Dienstag in Prag den weißrussischen Meister Bate Borisov mit 1:0 besiegt. Das einzige Tor schoss Milan Škoda. Viktoria Pilsen spielte in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League am Dienstag in Bukarest gegen FCS Bukarest unentschieden mit 2:2. Die Tore für Pilsen schossen Michal Krmenčík und Jan Kopic.