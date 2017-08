In den Rückspielen der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League (CL) haben die beiden tschechischen Vertreter jeweils verloren. Meister Slavia Prag unterlag auswärts dem weißrussischen Titelträger Bate Borissow mit 1:2. Dank des Auswärtstors, das Stürmer Milan Škoda kurz vor der Halbzeit erzielte, erreichten die Prager indes die Play-off-Runde der Qualifikation. Das Hinspiel hatten die Rot-Weißen vor einer Woche mit 1:0 gewonnen, auch da hieß der Torschütze Milan Škoda. Vizemeister Viktoria Pilsen scheiterte hingegen am rumänischen Traditionsverein FCS Bukarest. Nach dem verheißungsvollen 2:2 vor einer Woche gingen die Westböhmen vor eigenem Publikum mit 1:4 baden. Gegen die sicherer und kompakter spielenden Rumänen musste Viktoria zweimal einem Rückstand hinterherlaufen, bevor in der Endphase des Spiels der dritte und vierte Treffer der Gäste den Bukarestern das Weiterkommen bescherte.

Slavia Prag hofft nun am Freitag auf ein gutes Los für den finalen Part der CL-Qualifikation. Für Viktoria Pilsen geht es nur noch in der Europa League weiter. In den Playoffs müssen die Bierstädter aber gewinnen, um an einem europäischen Wettbewerb in dieser Saison teilnehmen zu können. Slavia hat diesen Wettbewerb bereits sicher, doch die Prager würden bei einem Erfolg in der letzten K.o.-Runde der Qualifikation in die Gruppenphase der Champions League aufsteigen.