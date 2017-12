Fußball: SK Slavia Prag kürt Top-Elf der Geschichte

Mit einem Galaabend im Prager Repräsentationshaus erreichten die Feierlichkeiten zum 125. Jubiläum des Prager Traditionsvereins SK Slavia Prag am Sonntag ihren Höhepunkt. Im Rahmen des festlichen Programms haben die Slavia-Vertreter die Top-Elf der Geschichte und die Top-Elf der letzten 25 Jahre gekürt. Zum absoluten Sieger der Umfrage ist der ehemalige Stürmer Pavel Kuka geworden. Der Vize-Europameister von 1996 schoss für Slavia Prag 95 Tore. In den 1990er Jahren war Kuka beim 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Nürnberg und VfB Suttgart unter Vertrag. Der 49-Jährige wurde in die Top-Elf der letzten 25 Jahre gewählt. In diese Elf wurden auch zwei gegenwärtige Slavia-Spieler, der Stürmer Milan Škoda und der Innenverteidiger Simon Deli von der Elfenbeinküste gewählt.

In die Top-Elf der Slavia-Geschichte wählten die Fans die größten Legenden des Vereins: den Torhüter František Plánička, die Stürmer Josef Bican, Antonín Puč und František Veselý und den Abwehrspieler Jan Lála.

Zum 125. Jubiläum haben dem Klub die Wimbledon-Sieger Petra Kvitová und Jan Kodeš sowie der Schlagersänger Karel Gott gratuliert.