Fußball: Pilsen siegt in Play-off zur Europa League

Der tschechische Vizemeister Viktoria Pilsen hat sich eine gute Ausgangsposition verschafft für die Teilnahme an der Europa League. Im Playoff-Hinspiel siegten die Westböhmen vor eigenem Publikum mit 3:1 gegen AEK Larnaka aus Zypern.

Zwar war Plzeň / Pilsen früh in Rückstand geraten, konnte dann aber durch je einen Treffer von Marek Bakoš und Daniel Kolář noch in der ersten Halbzeit die Begegnung drehen. Eine Viertelstunde vor Ende des Spiels stellte Bakoš mit einem Handelfmeter auf das Endergebnis. Das Rückspiel findet am Donnerstag kommender Woche auf Zypern statt.