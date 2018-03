Fußball: Pilsen in Europa League an Sporting Lissabon gescheitert

Der Fußball-Verein Viktoria Pilsen ist in der Europa League ausgeschieden. Die Westböhmen scheiterten im Achtelfinale an Sporting Lissabon. Im Rückspiel vor eigenem Publikum gewann Plzeň / Pilsen am Donnerstag zwar mit 2:1 in der Verlängerung, das Hinspiel hatten die Portugiesen aber mit 2:0 gewonnen.

In der regulären Spielzeit erzielte Stürmer Marek Bakoš zwei Treffer für Pilsen, und kurz vor Abpfiff hielt Torwart Aleš Hruška einen schwach getretenen Strafstoß von Bas Dost. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der Verlängerung traf Rodrigo Battaglia aber per Kopf zum Endstand, der Sporting den Einzug ins Viertelfinale sicherte.