Fußball: Pilsen im Achtelfinale der Europa League gegen Sporting Lissabon

Viktoria Pilsen trifft im Achtelfinale der Europa League auf Sporting Lissabon. Das entschied das Los in Nyon am Freitag. Das Hinspiel am 8. März bestreiten die Pilsner in Portugal, das Rückspiel am 15. März dann vor heimischer Kulisse.

Plzeň / Pilsen hatte sich in der Zwischenrunde gegen Partisan Belgrad durchgesetzt. Das Rückspiel am Donnerstagabend gewannen die Westböhmen mit 2:0, das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Viktoria Pilsen ist der einzige verbliebene tschechische Teilnehmer in den europäischen Pokalwettbewerben im Fußball.